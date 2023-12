Pandora er en amerikansk abonnementsbaseret musikstreamingtjeneste, der ejes af Sirius XM Holdings. Baseret i Oakland, Californien, har tjenesten fokus på anbefalinger baseret på "Music Genome Project" - et middel til at klassificere individuelle sange efter musikalske træk. Tjenesten blev oprindeligt lanceret på forbrugermarkedet som en internetradiotjeneste, der ville generere personlige kanaler baseret på disse karaktertræk og sange, som brugeren kunne lide; denne service er tilgængelig i et annonceringsunderstøttet niveau og en abonnementsbaseret version. I 2017 lancerede tjenesten Pandora Premium, en on-demand-version af tjenesten mere på linje med nutidige konkurrenter. Virksomheden blev grundlagt i 2000 som Savage Beast Technologies, og oprindeligt tænkt som en business-to-business-virksomhed, der licenserer Music Genome Project til detailhandlere som en anbefalingsplatform. I 2005 flyttede virksomheden sit fokus til forbrugermarkedet ved at lancere Pandora som et internetradioprodukt. Pandora er en freemium-tjeneste; grundlæggende funktioner er gratis med annoncer eller begrænsninger, mens yderligere funktioner, såsom forbedret streamingkvalitet, musikdownloads og offline-kanaler tilbydes via betalte abonnementer. I 2019 havde Pandora omkring 63,5 millioner aktive månedlige brugere og 6,2 millioner abonnenter. I februar 2019 købte Sirius XM Holdings Pandora for 3,5 milliarder USD på lager.

