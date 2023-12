iHeartRadio er en amerikansk gratis udsendelses-, podcast- og streamingradioplatform ejet af iHeartMedia, Inc. Den blev grundlagt i april 2008. Fra 2019 fungerer iHeartRadio som det nationale paraplymærke for iHeartMedias radionetværk, der samler dets over 850 lokale iHeartMedia-radiostationer på tværs af USA, såvel som hundredvis af andre stationer fra forskellige andre medier (med virksomheder som Cumulus Media, Cox Radio og Beasley Broadcast Group, der også bruger denne tjeneste). Tjenesten omfatter mere end 250.000 podcasts, tilbyder et musikanbefalingssystem og on-demand-funktionalitet og giver lyttere mulighed for at gemme og afspille sange fra live-udsendelser i digitale afspilningslister. On-demand-funktionerne kræver et abonnementsgebyr. iHeartRadio er tilgængelig på tværs af mere end 250 platforme og 2.000 enheder, herunder smarthøjttalere, digitale automatiske instrumentbrikker, tablets, wearables, smartphones, virtuelle assistenter, tv'er og spillekonsoller. iHeartRadio lancerede nationalt mærkede marquee-begivenheder, der startede med den indledende iHeartRadio Music Festival i 2011. Andre store iHeartRadio-begivenheder omfatter iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, den landsdækkende iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Music the iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio afholder jævnligt intime forestillinger på iHeartRadio Theatres i Los Angeles og New York.

