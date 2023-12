Google Slides er et præsentationsprogram, der er inkluderet som en del af en gratis, webbaseret software-kontorpakke, der tilbydes af Google i Google Drive-tjenesten. Tjenesten inkluderer også Google Docs og Google Sheets, henholdsvis et tekstbehandlingsprogram og et regneark. Google Slides er tilgængelig som en webapplikation, mobilapp til Android, iOS, Windows, BlackBerry og som en desktopapplikation på Googles ChromeOS. Appen er kompatibel med Microsoft PowerPoint-filformater. Slides giver brugerne mulighed for at oprette og redigere præsentationer online, mens de samarbejder med andre brugere i realtid. Redigeringer spores af brugeren med en revisionshistorik, der sporer ændringer i præsentationen. Hver redaktørs position er fremhævet med en editor-specifik farve/markør, og systemet regulerer, hvad brugere kan gøre gennem forskellige grader af tilladelser. Opdateringer har introduceret funktioner ved hjælp af maskinlæring, herunder "Udforsk", der tilbyder foreslåede layouts og billeder til præsentationer, og "handlingselementer", der giver brugerne mulighed for at tildele opgaver til andre brugere.

Websted: google.com

