Tumblr (stiliseret som tumblr og udtales "tumbler") er et amerikansk websted for mikroblogging og socialt netværk grundlagt af David Karp i 2007 og i øjeblikket ejet af Automattic. Tjenesten giver brugerne mulighed for at sende multimedier og andet indhold til en blog i kort form. Brugere kan følge andre brugeres blogs. Bloggere kan også gøre deres blogs private. For bloggere er mange af hjemmesidens funktioner tilgået fra en "dashboard"-grænseflade. Fra den 12. august 2019 er Tumblr vært for over 475 millioner blogs. Fra januar 2016 havde hjemmesiden over 500 millioner månedlige besøgende, hvilket faldt til mindre end 400 millioner i august 2019.

Websted: tumblr.com

