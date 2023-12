Kindle CloudReader

Få adgang til og læs millioner af titler med det samme og komfortabelt på din telefon, tablet eller computer. Kindle Store er en online e-bog e-handelsbutik, der drives af Amazon som en del af dets detailwebsted og kan tilgås fra enhver Amazon Kindle, Fire tablet eller Kindle mobilapp. Ved lanceringen af ​​Kindle i november 2007 havde butikken mere end 88.000 digitale titler tilgængelige i den amerikanske butik. Dette antal steg til mere end 275.000 i slutningen af ​​2008 og oversteg 765.000 i august 2011. I juli 2014 var der over 2,7 millioner titler tilgængelige, og fra marts 2018 er der over seks millioner titler tilgængelige i USA. Indhold fra butikken er købt online og downloadet ved hjælp af enten Wi-Fi eller Amazons Whispernet for at bringe indholdet til brugerens enhed. En af de nyskabelser, Amazon bragte til butikken, var køb med et enkelt klik, der gjorde det muligt for brugere hurtigt at købe en e-bog. Kindle Store bruger en anbefalingsmaskine, der ser på købshistorik, browserhistorik og læseaktivitet og derefter foreslår materiale, som den tror, ​​brugeren vil kunne lide.

