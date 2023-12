Goodreads er et amerikansk socialt katalogiseringswebsted, der giver enkeltpersoner mulighed for at søge i dens database med bøger, annoteringer, citater og anmeldelser. Brugere kan tilmelde sig og registrere bøger for at generere bibliotekskataloger og læselister. De kan også oprette deres egne grupper af bogforslag, undersøgelser, afstemninger, blogs og diskussioner. Hjemmesidens kontorer er placeret i San Francisco. Virksomheden er ejet af online-forhandleren Amazon. Goodreads blev grundlagt i december 2006 og lanceret i januar 2007 af Otis Chandler og Elizabeth Khuri Chandler. I december 2007 havde siden over 650.000 medlemmer, og over 10.000.000 bøger var blevet tilføjet. I juli 2012 rapporterede webstedet 10 millioner medlemmer, 20 millioner månedlige besøg og 30 ansatte. Den 28. marts 2013 annoncerede Amazon sit opkøb af Goodreads, og den 23. juli meddelte Goodreads på deres hjemmeside, at deres brugerbase var vokset til 20 millioner medlemmer, efter at være blevet fordoblet på næsten 11 måneder.

