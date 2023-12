Science Daily er et amerikansk websted lanceret i 1995, der samler pressemeddelelser og udgiver let redigerede pressemeddelelser (en praksis kaldet churnalism) om videnskab, svarende til Phys.org og EurekAlert!. Siden blev grundlagt af ægteparret Dan og Michele Hogan i 1995 ; Dan Hogan arbejdede tidligere i Jackson Laboratorys public affairs-afdeling og skrev pressemeddelelser. Siden tjener penge på at sælge reklamer. Siden 2010 sagde siden, at den var vokset "fra en tomandsoperation til en fuldgyldig nyhedsforretning med verdensomspændende bidragydere", men på det tidspunkt blev den kørt ud af Hogans' hjem, havde ingen journalister, og kun genoptrykte pressemeddelelser. I 2012 rangerede Quantcast det på 614 med 2,6 millioner amerikanske besøgende.

Websted: sciencedaily.com

