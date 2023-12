The Lancet er et ugentligt fagfællebedømt generelt medicinsk tidsskrift. Det er blandt verdens ældste og mest kendte almene medicinske tidsskrifter. Det blev grundlagt i 1823 af Thomas Wakley, en engelsk kirurg, der opkaldte det efter det kirurgiske instrument kaldet en lancet (skalpel). Tidsskriftet udgiver originale forskningsartikler, reviewartikler ("seminarer" og "anmeldelser"), lederartikler, boganmeldelser, korrespondance, samt nyhedsindslag og sagsreportager. The Lancet har været ejet af Elsevier siden 1991, og dens chefredaktør siden 1995 er Richard Horton. Tidsskriftet har redaktionskontorer i London, New York og Beijing.

Websted: thelancet.com

