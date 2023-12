BMC, forskning i gang BMC er en pioner inden for publicering med åben adgang og har en udviklende portefølje af højkvalitets peer-reviewede tidsskrifter, herunder titler med bred interesse såsom BMC Biology og BMC Medicine, specialtidsskrifter såsom Malaria Journal og Microbiome og BMC Series. Ved at udvide ud over biomedicin til de fysiske videnskaber, matematik og ingeniørdiscipliner tilbyder BMC nu en bredere portefølje af fagfelter på en enkelt åben adgangsplatform. Hos BMC er forskningen altid i gang. Vi er forpligtet til kontinuerlig innovation for bedre at understøtte vores lokalsamfunds behov, sikre integriteten af ​​den forskning, vi udgiver, og forkæmpe fordelene ved åben forskning. BMC er en del af Springer Nature.

Websted: biomedcentral.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med BMC. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.