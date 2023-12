En Cloud Guru er en online træningsplatform for folk, der er interesserede i informationsteknologi. De fleste af de udbudte kurser forbereder eleverne til at tage certificeringseksamener for de tre store cloud-udbydere (Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon Web Services). Virksomheden blev etableret i London, Storbritannien i 2015 af Ant Stanley og Ryan Kroonenburg, hvor Ryans bror Sam Kroonenburg kom med kort efter. I juli 2016 forlod Ant Stanley A Cloud Guru og efterlod brødrene Sam og Ryan til at drive forretningen. En Cloud Guru rejste $7 millioner i finansiering i juli 2017, og yderligere $33 millioner i april 2019Den 16. december 2019 blev det annonceret, at de ville erhverve Linux Academy. Opkøbet blev hævdet af A Cloud Guru for at gøre det til "det største cloud computing-træningsbibliotek i verden". Den 2. juni 2021 blev A Cloud Guru opkøbt af Pluralsight.

Websted: acloudguru.com

