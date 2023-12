Postmates er et amerikansk firma, der tilbyder lokal levering af restaurant-tilberedte måltider og andre varer. Fra februar 2019 opererer Postmates i 2.940 amerikanske byer. Tjenesten er afhængig af mobiltelefonapplikationer og deres Global Positioning System-kapacitet for at matche lagerbeholdninger og forbrugernes efterspørgsel. Postmates blev lanceret i 2011 og er et af mange on-demand leveringsfirmaer i USA levere levering fra restauranter og butikker, der tidligere ikke tilbød varelevering. Postmates er et eksempel på en on-demand-virksomhed. Postmates medstifter Bastian Lehmann kalder virksomheden "anti-Amazon".Den 6. juli 2020 annoncerede Uber, at de ville købe Postmates for 2,65 milliarder dollars. Den 1. december 2020 annoncerede Uber fuldførelsen af ​​aftalen.

