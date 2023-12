monday.com er et projektstyringsværktøj, der gør det muligt for organisationer at styre opgaver, projekter og teamarbejde. Fra 2020 betjener virksomheden 100.000 organisationer, herunder mange ikke-tekniske organisationer. I juli 2019 rejste virksomheden 150 millioner dollars, baseret på en værdiansættelse på 1,9 milliarder dollar. Monday.com vandt 2020 Webby Award for Productivity i kategorien Apps, Mobile & Voice.

Websted: monday.com

