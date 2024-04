Propel PRM genskaber optjente medier med sin Public Relations Management-teknologi. PRM-platformen gør det muligt for marketing- og kommunikationsprofessionelle at opdage de rigtige medier at pitche deres historier til, administrere medierelationer og kampagner, overvåge dækning og stemmeandel af deres brand og nemt måle forretningspåvirkning fra optjente medieindsatser. Propel har over 150 kunder, herunder Real Chemistry, Textron, Insurify og andre førende mærker og agenturer. Propel blev lanceret i 2019 og har hovedkvarter i Tel Aviv og teams baseret i New York, London og Miami. Propel har rejst 6 millioner dollars i venturefinansiering til dato og er den hurtigst voksende PR-teknologi i verden. For mere information, besøg www.propelmypr.com.

