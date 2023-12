Lever er et amerikansk-baseret softwarefirma med hovedkontor i San Francisco, Californien, der leverer et ansøgersporingssystem til ansættelse. Det blev grundlagt i 2012 af Sarah Nahm, Nate Smith og Randal Truong. Lever rejste $2,8 millioner i en seed-runde i september 2012, $10 millioner i sin Series A-runde i oktober 2014 og yderligere $20 millioner i sin Series B-runde i januar 2016. I juli 2017 rejste Lever $40 millioner, hvilket bringer deres samlede finansiering til 70 millioner dollars. Det bakkes op af et rådgivende udvalg, som omfatter Aaron Levie, CEO for Box, Marissa Mayer, CEO for Yahoo!, og Jeremy Stoppelman, CEO for Yelp.

Websted: lever.co

