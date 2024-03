Agorify står i spidsen for demokratisering af begivenhedsteknologi, drevet af vores overbevisning om, at højkvalitets, effektive løsninger til eventstyring skal være tilgængelige og overkommelige. Vores platform er en afspejling af denne forpligtelse, og tilbyder en række funktioner designet til begivenheder af alle størrelser og budgetter: - Selvbetjeningskioskløsning: Strømlin deltagernes indtjekning med vores intuitive og effektive kiosksystem. - Event-app: Forbedre deltagernes engagement med en funktionsrig og tilpasselig begivenhedsapplikation. - Billetter og registrering: Forenkle registreringsprocessen med vores brugervenlige billetsystem. - Lead Retrieval: Maksimer netværksmuligheder og spor engagement med vores avancerede lead-hentningsteknologi. Med Agorify er begivenhedsarrangører over hele verden bemyndiget til at skabe mindeværdige og effektive begivenheder med høj kvalitet og lav pris.

