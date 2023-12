Greenhouse Software (almindeligvis kendt som Greenhouse) er en amerikansk teknologivirksomhed med hovedkontor i New York City, der leverer rekrutteringssoftware som en service. Det blev grundlagt i 2012 af Daniel Chait og Jon Stross. Virksomheden rejste $2,7 millioner i en seed-runde i 2013, $7,5 millioner i sin serie A-runde i 2014, $13,6 millioner i sin serie B-runde i 2015, $35 millioner i sin serie C-runde i 2015 og $50 millioner i sin serie D-runde i 2018. Analysefirmaet CB Insights har i en undersøgelse bestilt af The New York Times, opført Greenhouse blandt halvtreds startups, der forventes at blive enhjørninger, virksomheder med en værdiansættelse på mindst 1 milliard dollar.

Websted: greenhouse.com

