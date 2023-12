Squarespace, Inc. er et privat amerikansk firma med base i New York City. Det leverer software som en service til webstedsopbygning og -hosting og giver brugerne mulighed for at bruge forudbyggede webstedsskabeloner og træk-og-slip-elementer til at oprette og ændre websider. I 2004 grundlagde Anthony Casalena Squarespace som en blog-hosting-tjeneste, mens han gik på University of Maryland. Han var den eneste ansat indtil 2006, hvor den nåede op på 1 million dollars i omsætning. Virksomheden voksede fra 30 ansatte i 2010 til 550 i 2015. I 2014 rejste det i alt 78,5 millioner dollars i risikovillig kapital; tilføjede e-handelsværktøjer, domænenavnstjenester og analyser; og erstattede dens kodende backend med træk-og-slip-funktioner.

Websted: squarespace.com

