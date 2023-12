Kaggle, et datterselskab af Google LLC, er et onlinefællesskab af dataforskere og maskinlæringsudøvere. Kaggle giver brugerne mulighed for at finde og udgive datasæt, udforske og bygge modeller i et webbaseret datavidenskabsmiljø, arbejde med andre dataforskere og maskinlæringsingeniører og deltage i konkurrencer for at løse datavidenskabelige udfordringer. Kaggle startede i 2010 ved at tilbyde maskinlæringskonkurrencer og tilbyder nu også en offentlig dataplatform, et skybaseret arbejdsbord til datavidenskab og undervisning i kunstig intelligens. Dets nøglepersoner var Anthony Goldbloom og Jeremy Howard. Nicholas Gruen blev stiftende stol efterfulgt af Max Levchin. Egenkapitalen blev rejst i 2011 og vurderede virksomheden til 25 millioner dollars. Den 8. marts 2017 meddelte Google, at de opkøbte Kaggle.

Websted: kaggle.com

