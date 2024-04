Comet er en meta-maskinlæringsplatform designet til at hjælpe AI-udøvere og -teams med at bygge pålidelige maskinlæringsmodeller til applikationer i den virkelige verden ved at strømline og forbinde maskinlæringsmodellens livscyklus. Ved at udnytte Comet kan brugere anvende maskinlæringseksperimentsporing til at spore, sammenligne, forklare og reproducere deres modeller. Støttet af tusindvis af brugere og flere Fortune 100-virksomheder giver Comet indsigt og data til at bygge bedre, mere nøjagtige AI-modeller, samtidig med at produktivitet, samarbejde og synlighed på tværs af teams forbedres.

