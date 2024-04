Verta er en Palo Alto-baseret startup, der bygger softwareinfrastruktur for at hjælpe virksomhedens datavidenskab og maskinlæringshold (ML) med hurtigt at udvikle og implementere ML-modeller. Verta-platformen bygger på banebrydende forskning ved MIT CSAIL om ModelDB, det første open source-modelstyringssystem, der i øjeblikket bruges hos Fortune 500-virksomheder. Vertas teknologi udvider ModelDB til at understøtte hele modelleringslivscyklussen inklusive modeltræning, implementering og styring.

Websted: verta.ai

