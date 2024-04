Cleanlab er banebrydende på MIT og bevist hos Fortune 500-virksomheder og leverer verdens mest populære Data-Centric AI-software. De fleste AI og Analytics er svækket af dataproblemer (dataindtastningsfejl, forkert mærkning, afvigelser, tvetydighed, næsten dubletter, datadrift, lav kvalitet eller usikkert indhold osv.); Cleanlab-softwaren hjælper dig med automatisk at rette dem i ethvert billede/tekst/tabeldatasæt. Denne kodefri platform kan også automærke store datasæt og give robuste maskinlæringsforudsigelser (via modeller, der er autotrænet på automatisk korrigerede data). Hvad kan jeg få fra Cleanlab-softwaren? 1. Automatiseret validering af dine datakilder (kvalitetssikring for dit datateam). Din virksomheds data er din konkurrencefordel, lad ikke støj udvande dens værdi. 2. Bedre version af dit datasæt. Brug det rensede datasæt produceret af Cleanlab i stedet for dit originale datasæt for at få mere pålidelig ML/Analytics (uden nogen ændring i din eksisterende kode). 3. Bedre ML-implementering (reduceret tid til implementering og mere pålidelige forudsigelser). Lad Cleanlab automatisk håndtere hele ML-stakken for dig! Med blot et par klik kan du implementere mere nøjagtige modeller end finjusterede OpenAI LLM'er til tekstdata og det nyeste inden for tabel-/billeddata. Forvandl rå data til pålidelig AI og Analytics uden alt det manuelle dataforberedende arbejde.

