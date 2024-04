Vægte og skævheder: AI-udviklerplatformen. Spor alt, hvad du behøver for at gøre dine modeller reproducerbare med vægte og skævheder – fra hyperparametre og kode til modelvægte og datasætversioner. Weights & Biases hjælper dit ML-team med at låse op for deres produktivitet ved at optimere, visualisere, samarbejde om og standardisere deres model- og datapipelines – uanset framework, miljø eller workflow. Brugt af ML-ingeniører hos OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub og MILA, er W&B en del af den nye standard for bedste praksis for maskinlæring. W&B er gratis til personlig brug og akademiske projekter, og det er nemt at komme i gang.

