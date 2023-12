Databricks er et firma grundlagt af de oprindelige skabere af Apache Spark. Databricks voksede ud af AMPLab-projektet ved University of California, Berkeley, der var involveret i at lave Apache Spark, en open source distribueret computerramme bygget oven på Scala. Databricks udvikler en webbaseret platform til at arbejde med Spark, som giver automatiseret klyngestyring og notesbøger i IPython-stil. Udover at bygge Databricks-platformen er virksomheden med til at arrangere massive åbne onlinekurser om Spark og afholder den største konference om Spark - Spark Summit.

Websted: databricks.com

