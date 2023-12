ChatGPT: Optimering af sprogmodeller til dialog. Vi har trænet en model kaldet ChatGPT, som interagerer på en samtale måde. Dialogformatet gør det muligt for ChatGPT at besvare opfølgende spørgsmål, indrømme sine fejl, udfordre forkerte præmisser og afvise upassende anmodninger. ChatGPT er en søskendemodel til InstructGPT, som er trænet til at følge en instruktion i en prompt og give et detaljeret svar.

Websted: chat.openai.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ChatGPT. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.