Lightly hjælper maskinlæringsteams med at bygge bedre modeller gennem bedre data. Det giver virksomheder mulighed for at vælge de rigtige data til modeltræning ved at bruge aktiv læring. Vælg intelligent de bedste prøver til modeltræning gennem avanceret filtrering og aktiv læringsalgoritmer. * Balancer dine klassefordelinger, fjern redundanser og datasætbias. Mærk kun de bedste data til modeltræning, indtil du når din målnøjagtighed. * Analyser kvaliteten og mangfoldigheden af ​​dine datasæt. Forstå dine data bedre med Lightlys holistiske synspunkter fra det store billede ned til de mindste nuancer af dine data. Afdække klassefordelinger, datahuller og repræsentationsforstyrrelser før mærkning for at spare tid og penge. * Overvåg din models ydeevne i produktionen. Spot outliers og fejltilfælde. * Vælg data uden for distribution direkte på kanten eller skyen. Send data tilbage til genoptræning og opdatering af modellen. * Administrer dit datasæt. Spor forskellige versioner, og når dit datasæt er klar, skal du blot dele med mærkning med et klik på en knap. Det er let: Den ende-til-ende aktive læring

lightly.ai

