Arthur er AI-performancefirmaet. Vi hjælper dataforskere, produktejere og virksomhedsledere med at fremskynde operationer i tabelform, NLP og computervisionsmodeller for at optimere for nøjagtighed, forklaring og retfærdighed. * Nøjagtighed: Spor modellens ydeevne for at opdage og reagere på datadrift og forbedre modelnøjagtigheden for bedre forretningsresultater. * Forklarlighed: Opbyg tillid, sørg for overholdelse, og skab mere handlingsrettede ML-resultater med Arthurs API'er for forklaring og gennemsigtighed * Retfærdighed: Overvåg proaktivt for bias, spor modelresultater i forhold til tilpassede bias-metrics, og forbedre fairness af dine modeller. * Arthurs forskningsbaserede tilgang til produktudvikling driver eksklusive muligheder inden for computervision, NLP, bias mitigation og andre kritiske områder.

Websted: arthur.ai

