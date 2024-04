SiMa.ai™ er en maskinlæringsvirksomhed, der leverer branchens første softwarecentrerede specialbyggede MLSoC™-platform. Med trykknap-ydeevne muliggør vi ubesværet ML-implementering og skalering ved den indlejrede kant ved at give kunderne mulighed for at løse ethvert computersynsproblem, mens vi opnår 10 gange bedre ydeevne ved den laveste effekt. SiMa.ai, som oprindeligt var fokuseret på computervisionsapplikationer, ledes af teknologer og forretningsveteraner bakket op af et sæt topinvestorer, der er forpligtet til at hjælpe kunder med at bringe ML på deres platforme.

