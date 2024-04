IBM Cognos Analytics fungerer som din betroede co-pilot for erhvervslivet med det formål at gøre dig smartere, hurtigere og mere sikker i dine datadrevne beslutninger. IBM Cognos Analytics giver enhver bruger – uanset om det er dataforsker, forretningsanalytiker eller ikke-it-specialist – mere magt til at udføre relevante analyser på en måde, der knytter sig tilbage til organisatoriske mål. Det forkorter hver brugers rejse fra enkle til sofistikerede analyser, så de kan udnytte data til at udforske det ukendte, identificere nye relationer, få en dybere forståelse af resultater og udfordre status quo. Visualiser, analyser og del handlingsorienteret indsigt om dine data med alle i din organisation med IBM Cognos Analytics.

