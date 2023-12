Canva er en grafisk designplatform, der giver brugerne mulighed for at skabe grafik på sociale medier, præsentationer, plakater, dokumenter og andet visuelt indhold. Brugere kan vælge mellem mange professionelt designede skabeloner og redigere designs og uploade deres egne billeder via en træk og slip-grænseflade. Platformen er gratis at bruge og tilbyder betalte abonnementer som Canva Pro og Canva for Enterprise for yderligere funktionalitet. Brugere kan også betale for fysiske produkter, der skal printes og sendes. Fra 2019 rejste Canva til en værdi af 3,2 milliarder dollars og havde over 20 millioner brugere i 190 lande. I juni 2020 rejste Canva 60 millioner dollars til en værdi af 6 milliarder dollars. Dette næsten fordoblede sin sidste værdiansættelse i 2019.

Websted: canva.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Canva. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.