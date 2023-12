Lucidchart er en webbaseret proprietær platform, der giver brugerne mulighed for at samarbejde om at tegne, revidere og dele diagrammer og diagrammer. Lucidchart kører på browsere, der understøtter HTML5. Det betyder, at det ikke kræver opdateringer af tredjepartssoftware som Adobe Flash. I 2010 annoncerede Lucidchart, at de havde integreret sig i Google Apps Marketplace. I 2011 rejste Lucidchart 1 million dollars i "englefinansiering" i 2011. Den 17. oktober 2018 annoncerede Lucidchart, at de havde rejst yderligere 72 millioner dollars fra Meritech Capital og ICONIQ Capital .

Websted: lucidchart.com

