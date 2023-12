BBC iPlayer er en internetstreaming, catchup, tv og tidligere radiotjeneste fra BBC. Tjenesten er tilgængelig på en bred vifte af enheder, herunder mobiltelefoner og tablets, personlige computere og smart-tv. iPlayer-tjenester leveret til UK-baserede seere har ingen kommerciel reklame. Begreberne BBC iPlayer, iPlayer og BBC Media Player henviser til forskellige metoder til at se eller lytte til det samme indhold. At se eller optage direkte tv-udsendelser fra en hvilken som helst britisk tv-udsendelse, eller at se BBC TV catch-up eller BBC TV on demand-programmer i Storbritannien uden en tv-licens er en strafbar handling. I 2015 rapporterede BBC, at det var på vej mod at afspille lyd og videoindhold via åbne HTML5-standarder i webbrowsere i stedet for via Flash eller deres Media Player-mobilapp. Den 17. oktober 2018 blev BBC 'iPlayer Radio'-mærket erstattet med BBC Sounds.

Websted: bbc.co.uk

