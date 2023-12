BBC News er en operationel forretningsafdeling af British Broadcasting Corporation (BBC), der er ansvarlig for indsamling og udsendelse af nyheder og aktuelle anliggender. Afdelingen er verdens største broadcast-nyhedsorganisation og genererer omkring 120 timers radio- og tv-output hver dag samt online nyhedsdækning. Tjenesten har 50 udenlandske nyhedsbureauer med mere end 250 korrespondenter rundt om i verden. Fran Unsworth har været direktør for nyheder og aktuelle anliggender siden januar 2018. Afdelingens årlige budget er på over 350 millioner pund; det har 3.500 ansatte, hvoraf 2.000 er journalister. BBC News' indenlandske, globale og online nyhedsafdelinger er placeret i det største live-redaktionsrum i Europa, i Broadcasting House i det centrale London. Parlamentarisk dækning produceres og udsendes fra studier i Millbank i London. Gennem BBC English Regions har BBC også regionale centre på tværs af England og nationale nyhedscentre i Nordirland, Skotland og Wales. Alle nationer og engelske regioner producerer deres egne lokale nyhedsprogrammer og andre aktualitets- og sportsprogrammer. BBC er et kvasi-autonomt selskab, der er autoriseret ved kongeligt charter, hvilket gør det operationelt uafhængigt af regeringen, som ikke har beføjelse til at udnævne eller afskedige sin generaldirektør og kræver, at den rapporterer upartisk. Men som med alle større medier er det blevet beskyldt for politisk skævhed fra hele det politiske spektrum, både i Storbritannien og i udlandet.

Websted: bbc.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med BBC News. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.