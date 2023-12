Wellfound (tidligere AngelList Talent) AngelList er et amerikansk websted for startups, engleinvestorer og jobsøgende, der ønsker at arbejde hos startups. Platformen blev oprettet i 2010 og har en mission om at demokratisere investeringsprocessen og at hjælpe startups med deres udfordringer inden for fundraising og talent. Det startede som et online introduktionstavle for tech startups, der havde brug for startfinansiering. Siden 2015 har siden givet startups mulighed for at rejse penge fra engleinvestorer gratis.

Websted: wellfound.com

