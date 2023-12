IN-PERSON EVENT & MOBILE FUNDRAISING LØSNINGER. - En række af personlige begivenheder og online fundraising-tjenester, som har vist sig at indsamle op til 50 % mere til din nonprofitorganisation. Givergy er på en mission for at hjælpe organisationer med at rejse flere midler og ændre velgørende gaver på verdensplan. Som en certificeret B Corporation med en prisvindende fundraisingplatform tilbyder Givergy en række banebrydende fundraisingsløsninger og ekspertrådgivning. Med aktiviteter i Nordamerika, Storbritannien og Europa, Australien og Hong Kong, har Givergy støttet over 3.000 nonprofitorganisationer og velgørende organisationer for at hjælpe dem med at rejse over 1,1 milliarder USD på verdensplan og hjælpe nogle af de største navne i fundraising-industrien. Givergy fundraising platformen dækker alle aspekter af fundraising uanset en organisations størrelse.

Websted: givergy.com

