Swell tilbyder en cloud-baseret begivenhed og online fundraising platform med peer-to-peer funktioner. Med Swell kan begivenheder øjeblikkeligt lanceres virtuelt med vores integrerede livestream-modul. Den er designet af nonprofit-professionelle og har en elegant billetproces for købte, men også gratis/gratis/bordgæstebilletter. Online peer-to-peer-kampagner og donationssider lanceres nemt og parres med vores tekst til at donere-funktion. Brug af Swell øger eventindtægter, sparer tid, giver en virtuel backup-plan og gør det muligt for nonprofitorganisationer at erhverve nye donorer effektivt. Vi er forpligtet til nonprofitorganisationer, og vores kundeservice afspejler denne forpligtelse.

Websted: swellfundraising.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Swell Fundraising. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.