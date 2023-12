RallyUp er en gratis, interaktiv fundraising-platform, der giver organisationer af enhver størrelse mulighed for nemt at skabe fundraising-oplevelser på professionelt niveau. De fleksible, tilpasselige løsninger er designet til at hjælpe nonprofitorganisationer med at engagere eksisterende donorer, rekruttere nye donorer og rejse flere penge. Med RallyUp kan organisationer skabe enkelt- eller multi-aktivitets fundraising-oplevelser, der inkluderer: · Begivenheder (fuldstændig virtuelle, helt personligt eller hybrid) · Tomboliger · Auktioner · A-thons · Sweepstakes · Salg · Crowdfunding Om en oplevelse inkluderer én aktivitet type eller mere, kan livestreaming og peer-to-peer-funktionalitet føjes til enhver oplevelse gratis. Uden abonnementsgebyrer eller låste funktioner og uden nogensinde at skulle give kreditkortoplysninger, kan du forvente at tage med hjem mere af det, du hæver, når du bruger RallyUp.

Websted: rallyup.com

