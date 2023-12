Alt-i-én-indsamlingsplatform for nonprofitorganisationer. Saml flere penge og nå nye tilhængere ved hjælp af en fundraising-platform bygget til fundraisers. Qgiv eksisterer for at hjælpe nonprofitorganisationer med at skaffe flere penge med en omfattende pakke af fundraising-værktøjer med tilpassede donationsformularer, begivenhedsregistrering, peer-to-peer fundraising, tekstuddeling med udgående beskeder og auktionsbegivenheder. Vi mener, at fremragende formål fortjener fremragende software designet med dine unikke behov i tankerne. Ubegrænsede brugere med ubegrænset adgang til værktøjer og support, ingen langsigtede kontrakter (og ingen luskede gebyrer!) og integrationer med førende CRM- og e-mail-værktøjer gør det nemt for nonprofitorganisationer at eksperimentere med ny teknologi og udvikle deres digitale fundraising-programmer. Vi er forpligtet til at hjælpe nonprofitorganisationer med at rejse mere ved at forudse og adressere deres behov og udfordringer gennem kundestyret udvikling og nøje opmærksomhed på industriens bedste praksis. Fra vores hovedkvarter i Lakeland, Florida, betjener vi i øjeblikket mere end 5.000 organisationer i USA og Canada. Vi er stolte af at arbejde tæt sammen med nonprofitorganisationer, og vi er til for at hjælpe dem med at få succes, fejre deres sejre og tilbyde personlig, en-til-en kundeservice.

