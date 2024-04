OctoAI leverer infrastruktur til at køre, tune og skalere generative AI-applikationer. OctoAI får modeller til at fungere for dig, ikke omvendt. Udviklere får nem adgang til effektiv AI-infrastruktur, så de kan køre de modeller, de vælger, tune dem til deres specifikke brugssituation og skalere fra udvikler til produktion problemfrit. Med de hurtigste fundamentmodeller på markedet (inklusive Llama-2, Stable Diffusion og SDXL), integrerede tilpasningsløsninger og ML-systemer i verdensklasse under motorhjelmen, kan udviklere fokusere på at bygge apps, der imponerer deres kunder uden at blive eksperter i AI-infrastruktur . Støttet af førende venturekapitalfirmaer har virksomheden hovedkontor i Seattle, WA. OctoAI er grundlagt og ledet af skaberne Apache TVM, en open source ML-stack til modelydeevne og portabilitet.

Websted: octo.ai

