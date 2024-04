Hopsworks er en kollaborativ ML-platform med den højeste ydeevne Feature Store til batch- og realtidsdata. Bygget omkring branchens mest avancerede og modulære featurebutik, der giver problemfri integration til eksisterende pipelines og hjælper med at bringe modeller hurtigere i produktion. Hvad og hvorfor? En funktionsbutik er en platform til styring af funktioner, når man bygger og implementerer maskinlæringsmodeller. En Feature Store, som Hopsworks, bruges til hurtigere iteration og hurtigere implementering af modeller til produktion. Det er fordelagtigt til at skalere og flytte real-time maskinlæring brugssager med mere lethed samt øge produktiviteten for data- og AI-teams. Integration Som en åben og modulær platform integrerer Hopsworks med alle større værktøjer i Data Science-økosystemet og kan implementeres på alle cloud-platforme som en administreret løsning. Hopsworks er en Python-Centric platform, din eksisterende python-kode og pipeline kan problemfrit bruges med Hopsworks og på vores virksomhedsløsning kan du installere dine egne biblioteker eller ethvert framework du ønsker og arbejde på et lokalt jupyter-miljø.

Websted: hopsworks.ai

