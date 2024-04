MLJAR - Fremragende datavidenskabsværktøjer Den mljar-overvågede er en menneske-første maskinlæringsplatform. Det gør algoritmesøgning og tuning smertefri. Brugere skal uploade et datasæt, vælge input- og målattributter, og mljar finder den bedst matchende ML-algoritme. MLJAR automatiserer processen med maskinlæringspipelines. MERCURY er den nemmeste måde at dele din Python-notesbog med ikke-tekniske mennesker. Ved at tilføje widgets til din computernotesbog kan du oprette en interaktiv rapport, dashboard, webapp... og UDPLØSE den med blot et par klik ved at bruge MERCURY CLOUD.

Websted: mljar.com

