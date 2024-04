Picsellia leverer en hel AI-udviklingsstak, der er optimeret til billeder: den dækker hvert trin, der er nødvendigt for at implementere en computervisionsmodel i produktionen. Brugere kan strukturere, betjene og forbedre deres AI-modeller direkte på platformen. Picsellias nøglefunktioner: * Data Management: Gem, søg, filtrer og anmærk dine data på ét enkelt sted. Picsellias centraliserede og intuitive mærkningsgrænseflade lader dine teams kommentere samtidigt. * Eksperimentsporing: Spor og sammenlign dine eksperimenter og find den model, der fungerer bedst. Når det er gjort, hjælper Picsellia dig med at finde den bedste hyperparameterkombination for at optimere din models ydeevne. * Behandlinger: Udfør opgaver såsom Data Augmentation direkte på platformen. Automatiser dine processer og start dem på det tidspunkt, du ønsker, og på de data, du ønsker. * Modelimplementering: Implementer dine modeller i produktion på kun et minut, med eller uden server. Du vil have et skalerbart og serverløst API-slutpunkt! * Modelovervågning: Overvåg din models ydeevne i realtid. Identificer og ret potentielle fejltilfælde, før dine kunder oplever dem. Konfigurer advarsler. * Automatiserede pipelines: Gør dit CV-livscyklus til en arbejdsgang. Visualiser og gennemgå dine forudsigelser direkte for at forbedre dine træningsdata og øge dine modellers effektivitet. Picsellia er designet til at kunne udvides så meget, som det kan være, vores kunder hænger ikke sammen med vores produkter, da vi tilbyder et åbent miljø. Det fremmer samarbejde, reducerer fejlfrekvensen og skalerer med din virksomhed.

Websted: picsellia.com

