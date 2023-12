Mixcloud er en britisk online musikstreamingtjeneste, der giver mulighed for at lytte og distribuere radioshows, DJ-mix og podcasts, som er crowdsourcet af dets registrerede brugere. Dens bemærkelsesværdige brugere omfatter Wired, Harvard Business School, TED Talks og Barack Obama. April 2018 annoncerede Mixcloud, at det lukkede $11,5 millioner fra WndrCo LLC, et holdingselskab baseret i Los Angeles og San Francisco, der investerer i medie- og teknologivirksomheder på lang sigt. Finansieringen vil finansiere Mixclouds ekspansion globalt. Jeffrey Katzenberg, tidligere CEO for DreamWorks Animation, er stiftende partner hos WndrCo.

Websted: mixcloud.com

