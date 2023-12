DocuSign, Inc. er en amerikansk virksomhed med hovedkontor i San Francisco, Californien, som giver organisationer mulighed for at administrere elektroniske aftaler. Som en del af DocuSign Agreement Cloud tilbyder DocuSign eSignature, en måde at signere elektronisk på forskellige enheder. DocuSign hævder, at det har over 475.000 kunder og hundredvis af millioner af brugere i mere end 180 lande. Signaturer behandlet af DocuSign er i overensstemmelse med den amerikanske ESIGN-lov og EU's eIDAS-forordning, herunder EU Advanced og EU Qualified Signatures.I april 2018 ansøgte DocuSign om et første offentligt udbud. På tidspunktet for børsnoteringen var de største aktionærer ventureinvesteringsfirmaer Sigma Partners, Ignition Partners, Frazier Technology Ventures, og tidligere administrerende direktør Keith Krach var den største individuelle aktionær. Ingen af ​​de oprindelige grundlæggere, eller nuværende administrerende direktør Daniel Springer, er større aktionærer. Selskabet blev børsnoteret på NASDAQ den 27. april 2018.

Websted: docusign.com

