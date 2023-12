Fastmail er en e-mail-tjeneste, der tilbyder betalte e-mail-konti til enkeltpersoner og organisationer. Det leveres på 36 sprog til kunder over hele verden af ​​Fastmail Pty Ltd, et firma beliggende i Melbourne, Victoria, Australien. Virksomheden blev opkøbt af Opera Software i 2010. Den 26. september 2013 meddelte Fastmail, at den var skilt fra Opera og blev en privatejet selvstændig virksomhed. Dens hovedservere er placeret i New York City og Amsterdam; en tidligere backup-placering i Island bliver erstattet af serverplaceringen i Amsterdam.

Websted: fastmail.com

