Yahoo! Mail er en e-mail-tjeneste, der blev lanceret den 8. oktober 1997 af det amerikanske firma Yahoo!, nu et datterselskab af Verizon. Det tilbyder fire forskellige e-mail-planer: tre til personlig brug (Basic, Plus og Ad Free) og en anden for virksomheder. Fra januar 2020 har Yahoo! Mail havde 225 millioner brugere. Brugere er i stand til at få adgang til og administrere deres postkasser ved hjælp af webmail-grænsefladen, som er tilgængelig ved hjælp af en standard webbrowser. Nogle konti understøttede også brugen af ​​standard mail-protokoller (POP3 og SMTP). Siden 2015 kan brugere også forbinde ikke-Yahoo e-mail-konti til webmail-klienten. I mange år har brugere været i stand til at åbne konti ved at bruge enten ''@yahoo.com'' eller "@ymail.com", eller en national domæne (''@yahoo.fr'' i Frankrig, ''@yahoo.co.uk'' i Storbritannien,''@yahoo.it'' i Italien osv.). I øjeblikket er Yahoo! tillader kun brugere at registrere ''@yahoo.com'' konti.

Websted: mail.yahoo.com

