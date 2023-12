Gratis og sikre e-mail-konti til din desktop IMAP-klient eller via en web-grænseflade. Disroot giver sikre e-mail-konti til din desktop-klient eller via en webgrænseflade. Kommunikationen mellem dig og mailserveren er krypteret med SSL, hvilket giver så meget privatliv som muligt. Desuden er alle de e-mails, der sendes ud fra vores server, også krypteret (TLS), hvis modtagerens e-mail-server understøtter det. Det betyder, at e-mails ikke længere sendes som traditionelt "postkort", men faktisk lægges i en "konvolut". Ikke desto mindre opfordrer vi dig til altid at være forsigtig, når du bruger e-mail-kommunikation, og at gøre brug af GPG end-to-end-kryptering for at sikre, at din korrespondance er så privat som muligt.

Websted: disroot.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Disroot Mail. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.