Voxer er et San Francisco-baseret mobilappudviklingsfirma, der er bedst kendt for sin gratis Voxer Walkie Talkie-app til smartphones. Voxer Walkie Talkie er grundlagt af Tom Katis og Matt Ranney og er både et live "push-to-talk"-system og et stemmebeskedsystem. Beskeder på Voxer bliver leveret live, mens de bliver optaget og derefter leveret som en talebesked også. Appen fungerer på Android, Windows Phone og iOS-operativsystemerne. I april 2012 rejste virksomheden 30 millioner dollars i venturefinansiering fra Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital og andre engleinvestorer.

Websted: voxer.com

