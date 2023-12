Yelp er en amerikansk offentlig virksomhed med hovedkontor i San Francisco, Californien. Virksomheden udvikler, hoster og markedsfører Yelp.com-webstedet og Yelp-mobilappen, som offentliggør crowd-sourcede anmeldelser om virksomheder. Det driver også en online reservationstjeneste kaldet Yelp Reservations. Yelp blev grundlagt i 2004 af tidligere PayPal-medarbejdere Russel Simmons og Jeremy Stoppelman. Yelp voksede i brug og rejste flere finansieringsrunder i de følgende år. I 2010 havde det 30 millioner dollars i omsætning, og hjemmesiden havde offentliggjort omkring 4,5 millioner crowd-sourcede anmeldelser. Fra 2009 til 2012 udvidede Yelp sig til hele Europa og Asien. I 2009 indledte det adskillige forhandlinger med Google om et potentielt opkøb. Yelp blev en offentlig virksomhed i marts 2012 og blev profitabel for første gang to år senere. Fra andet kvartal af 2019 rapporterede Yelp at have et månedligt gennemsnit på 61,8 millioner unikke besøgende via stationær computer og 76,7 millioner unikke besøgende via deres mobile hjemmeside. Pr. 30. juni 2019 oplyste Yelp på deres Investor Relations-side, at det havde 192 millioner anmeldelser på sit websted. Virksomheden er blevet anklaget for at bruge uretfærdig praksis til at hæve indtægter fra de virksomheder, der bliver anmeldt på sit websted – f.eks. ved at præsentere flere oplysninger om negative anmeldelser for virksomheder, der ikke køber deres reklametjenester eller ved at fremhæve reklamer fra sådanne ikke-betalende virksomheders konkurrenter eller omvendt ved at udelukke negative anmeldelser fra virksomhedernes samlede vurdering på baggrund af, at anmeldelserne "ikke anbefales i øjeblikket. ” Der har også været klager over aggressive og vildledende taktikker fra nogle af dets reklamesalgsrepræsentanter. Virksomhedens anmeldelsessystems pålidelighed er også blevet påvirket af indsendelse af falske anmeldelser fra eksterne brugere, såsom falske positive anmeldelser indsendt af en virksomhed for at promovere sin egen virksomhed eller falske negative anmeldelser indsendt om konkurrerende virksomheder – en praksis, der undertiden er kendt som "astroturfing" , som selskabet har forsøgt at bekæmpe på forskellig vis.

Websted: yelp.com

