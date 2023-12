Okta, Inc. er et børsnoteret identitets- og adgangsadministrationsfirma med base i San Francisco. Det leverer cloud-software, der hjælper virksomheder med at administrere og sikre brugergodkendelse i moderne applikationer, og for udviklere at indbygge identitetskontrol i applikationer, webstedswebtjenester og -enheder. Det blev grundlagt i 2009 og havde sit første børsudbud i 2017, som blev vurderet til over 6 milliarder dollars.

Websted: okta.com

