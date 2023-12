PayPal Holdings, Inc. er en amerikansk virksomhed, der driver et verdensomspændende onlinebetalingssystem, der understøtter online pengeoverførsler og fungerer som et elektronisk alternativ til traditionelle papirmetoder som checks og postanvisninger. Virksomheden fungerer som betalingsbehandler for online-leverandører, auktionssider og mange andre kommercielle brugere, for hvilke den opkræver et gebyr i bytte for fordele såsom transaktioner med et enkelt klik og adgangskodehukommelse. PayPal blev etableret i 1998 som Confinity og havde sit første børsudbud i 2002. Det blev et helejet datterselskab af eBay senere samme år til en værdi af 1,5 milliarder dollars. eBay udlodde PayPal i 2015 til eBays aktionærer. Virksomheden rangerede som nummer 204 på Fortune 500-pladsen i 2019 af de største amerikanske virksomheder efter omsætning.

Websted: paypal.com

